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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: البكالوريا ستخفف العبء عن الأسر.. والامتحانات من الكتاب المدرسي والنماذج

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة العمل الخاصة بتدريب المعلمين على المناهج الجديدة لنظام البكالوريا المصرية، (سفراء البكالوريا المصرية)، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث أساليب التدريس، بما يضمن التطبيق الأمثل للمناهج وتحقيق مستهدفات تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وخلال لقائه بالمعلمين المشاركين في ورشة العمل، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، ثقته الكاملة في كفاءة المعلم المصري وقدرته على تطبيق أحدث النظم التعليمية، مشيرًا إلى أن جميع التجارب الناجحة التي نفذتها الوزارة كان المعلم ومدير المدرسة هما الركيزة الأساسية فيها.

وأوضح الوزير أن برامج التدريب الحالية لا تستهدف فقط التعريف بالمناهج الجديدة، وإنما بناء معلم قادر على تطبيق فلسفتها، وتحويلها إلى ممارسات تعليمية تفاعلية تسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل.

وأضاف الوزير أن دور الموجهين خلال المرحلة المقبلة لن يقتصر على متابعة الأداء، وإنما يمتد إلى دعم المعلمين داخل الفصول الدراسية، وتوضيح فلسفة المناهج الجديدة، وتقديم المساندة العملية بما يسهم في حسن التطبيق.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الانتقال من أساليب التدريس التقليدية إلى أساليب التعلم الحديثة التي تعتمد على تنمية مهارات التفكير، والتحليل، والإبداع، وحل المشكلات.

وشدد  الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار والاستماع إلى جميع أطراف المنظومة التعليمية في الميدان التعليمي، وفي مقدمتهم المعلمون، انطلاقًا من إيمانها بأنهم الشريك الأساسي في إنجاح أي عملية تطوير، والأقدر على تقييم آليات التنفيذ داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن جميع السياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة تستند إلى الواقع الميداني.

وأشار الوزير  إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات موسعة مع مديري المدارس والمعلمين في مختلف المحافظات، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة منها عند إعداد القرارات التنفيذية، بما يضمن قابليتها للتطبيق وتحقيق أهدافها.

وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام البكالوريا المصرية هو تخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب وأولياء الأمور، وإنهاء معاناة "امتحان الفرصة الواحدة" التي عانت منها الأسر المصرية لعقود، مشيرًا إلى أن الطالب سيحصل على فرص امتحانية متعددة بما يوفر نظام تعليمي أكثر مرونة، يعتمد على تنمية قدرات الطالب وإتاحة الفرصة أمامه لإثبات مستواه الحقيقي.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة الأطر التربوية لمناهج البكالوريا، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وشدد الوزير على أن الامتحانات ستُبنى بالكامل على نواتج التعلم الواردة بالكتاب المدرسي، والنماذج الاسترشادية، والتقييمات المعتمدة من الوزارة، ترسيخًا لدور الكتاب المدرسي باعتباره المصدر الأساسي للتعلم.

وخلال اللقاء، أعرب المتدربون عن تقديرهم لفلسفة التطوير التي تتبناها الوزارة، مؤكدين أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أحدث النظم التعليمية العالمية، وأن ما يتضمنه من مهارات وأساليب تعلم حديثة يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في تنمية قدرات الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

كما أشادوا بما حققته الوزارة من تطوير في منظومة التقييم، مؤكدين أن النظام الجديد يعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة للتقييم، بما يخفف الضغوط عنهم ويتيح لكل طالب فرصة حقيقية لتحقيق طموحه.

وقد حضر ورشة العمل، الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات والدكتور جبريل حميدة رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومن منظمة اليونسيف الدكتورة هانم رئيس قسم سياسات التعليم.

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