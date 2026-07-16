ضربات أمريكية تهز جنوب إيران.. هجوم صاروخي يستهدف قشم وبندر عباس

أفاد بيان صادر عن محافظة هرمزجان باستهداف مواقع في مدينة بندر عباس الساحلية بصواريخ أمريكية، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية جراء هذه الضربات.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية قولها أن "هجومًا صاروخيًا أمريكيًا وقع بالقرب من قشم"، بينما ذكرت وكالة أنباء تسنيم أن أحد مراسليها أفاد بأن مواقع حول قشم "تعرضت لقصف من قبل العدو الأمريكي".

وفي نفس السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مشيرة إلى أن الموجة الأخيرة انتهت في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أمس الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية، ومواقع للدفاع الجوي، وقدرات صاروخية ومسيرات، ومنشآت للمراقبة الساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد أطقم السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأضافت أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في عدة مواقع، من بينها مدينة بندر عباس.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية كانت قد شنت، صباح الأربعاء، موجة من الضربات استمرت 90 دقيقة استهدفت مواقع للدفاع الساحلي ومنصات لصواريخ كروز.