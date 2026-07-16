انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8 بالمئة بسبب الحرب على إيران

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، وذلك في ثالث تقديرات المكتب المركزي للإحصاءات التي تشير إلى تضرر النمو جراء الحرب على إيران التي وصلت إلى مرحلة وقف إطلاق النار في أبريل.
وبحسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاءات ، فلم يطرأ تغير على هذا الانكماش مقارنة بالتقدير السابق الذي صدر قبل شهر.
وتشير التقديرات إلى تأثر الاقتصاد بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والصادرات.
وبحسب التقديرات العبرية ، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في الربع الثاني، مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد بنحو أربعة بالمئة.