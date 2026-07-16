انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8 بالمئة بسبب الحرب على إيران

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في ​الربع الأول، وذلك ​في ثالث تقديرات المكتب المركزي للإحصاءات التي تشير ⁠إلى تضرر النمو ​جراء الحرب على إيران ​التي وصلت إلى مرحلة وقف إطلاق النار في أبريل.

وبحسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاءات ، فلم ​يطرأ تغير على هذا ​الانكماش مقارنة بالتقدير السابق الذي ‌صدر ⁠قبل شهر.

وتشير التقديرات إلى تأثر الاقتصاد بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والصادرات.

وبحسب التقديرات العبرية ، فمن المتوقع أن ينتعش ​النمو في الربع ​الثاني، ⁠مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد بنحو أربعة بالمئة.