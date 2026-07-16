قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق تنمية الصادرات يواصل دعم الشركات المصدرة وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية

حاتم النواوي رئيس صندوق تنمية الصادرات خلال الاجتماع
حاتم النواوي رئيس صندوق تنمية الصادرات خلال الاجتماع
علياء فوزى

عقد حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، رئيس المجلس لبحث سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات.

1.2 مليار دولار خلال عام 2025

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، الذي سجل صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9% مقارنة بعام 2024، كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية البالغة 5.2 مليار دولار، بما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار نمو صادراته.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث جاءت تركيا في صدارة الأسواق، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية واتساع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

صندوق تنمية الصادرات الغزل والنسيج تركيا الجزائر الصادرات النسيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء لهذه الفئات.. راجعوا ساعة العداد في هذا التوقيت

خلف الزناتي نقيب المعلمين

الزناتي مشيدا بالمعلمين: قدمتم نموذجا مشرفا خلال امتحانات الثانوية العامة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: 500 ألف سائح تشيكي زاروا مصر في 2025

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد