صندوق تنمية الصادرات يواصل دعم الشركات المصدرة وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية

عقد حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، رئيس المجلس لبحث سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات.

1.2 مليار دولار خلال عام 2025

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، الذي سجل صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9% مقارنة بعام 2024، كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية البالغة 5.2 مليار دولار، بما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار نمو صادراته.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث جاءت تركيا في صدارة الأسواق، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية واتساع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.