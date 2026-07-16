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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حاتم النواوي: الصناعات الطبية من القطاعات التصديرية الواعدة

حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات خلال الاجتماع
حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات خلال الاجتماع
علياء فوزى

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، رشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص تنمية صادرات الصناعات الطبية، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات المصدرة وآليات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الصناعات الطبية، حيث واصل القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية تصاعدية وقوية خلال عام 2025، بما يعكس استقرار الأداء التصديري للقطاع وقدرته على الحفاظ على مستويات مرتفعة من التنافسية في الأسواق الخارجية.

إسبانيا في المقدمة

كما تناول الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، حيث تصدرت إسبانيا والمملكة العربية السعودية واليمن قائمة الأسواق الرئيسية لصادرات الأدوية، فيما جاءت ألمانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أسواق المستلزمات والأجهزة الطبية، بينما استحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على النصيب الأكبر من صادرات مستحضرات التجميل المصرية، وهو ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة بين عربية وأوروبية واتساع فرص نمو القطاع.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد القطاعات التصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات إنتاجية وفرص واعدة للنمو، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجلس التصديري والجهات المعنية على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن القطاع أثبت قدرته على المنافسة باستمرار النمو الذي حققته صادرات القطاع يعكس جودة المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأكد حرص صندوق تنمية الصادرات على دعم المقترحات التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الطبية، والعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على تذليل التحديات التي تواجه الشركات المصدرة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن قطاع الصناعات الطبية يمتلك فرصًا كبيرة لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير القطاع، وفتح أسواق جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف أن المجلس يحرص على التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

صندوق تنمية الصادرات صناعة الدواء المنتجات المصرية الصادرات إسبانيا

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