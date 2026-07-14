تنمية الصادرات : تطوير قواعد المنشأ يعظم استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية

عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور علاء عرفة، أمين الصندوق، والأستاذة شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس، وذلك لبحث تطورات أداء القطاع، وآليات تعزيز تنافسيته، وزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.

رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية

وأكد النواوي أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لزيادة الصادرات، ترتكز على رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، في ضوء ما يتمتع به من قاعدة صناعية وخبرات تصديرية متراكمة.

وأوضح النواوي أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة من 2.846 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 3.394 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 20%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع.

كما استعرض الاجتماع نتائج الأداء خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، حيث سجلت صادرات القطاع 1.150 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 15%، إلى جانب انضمام 21 شركة جديدة إلى عضوية المجلس التصديري حتى 5 يوليو 2026، بما يعكس اتساع قاعدة المصدرين وزيادة الطاقة التصديرية للقطاع.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي، وتطوير قواعد المنشأ، وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج، بما يسهم في رفع القيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في صادرات الملابس الجاهزة.

ومن جانبه، أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها على المنافسة، والتوسع في الأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأشار الدكتور علاء عرفة، أمين صندوق المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية للوصول بصادرات القطاع إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة.

وأضاف أن تطوير قواعد المنشأ ونشر الوعي بآليات تطبيقها يعززان استفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.