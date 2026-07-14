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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حاتم النواوي: المجالس التصديرية شريك رئيسي في تنفيذ إستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات

حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
علياء فوزى
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ترأس حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، لبحث مؤشرات أداء القطاع، وخطط التوسع في الأسواق الخارجية، والتحديات التي تواجه المصدرين.

وأكد النواوي أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات يعملان على دعم الشركات من خلال الخدمات الفنية والبرامج التدريبية والدراسات التسويقية، إلى جانب التوسع في المعارض والبعثات التجارية وفتح أسواق جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل الوزارة على تشجيع زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

واستعرض المجلس مؤشرات أداء القطاع، موضحًا نجاحه في خفض الواردات من 167 مليون دولار عام 2021 إلى 37 مليون دولار عام 2025، مع استحواذ الدول العربية على 35% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 33%، والولايات المتحدة 19%.

نمو الصادرات

كما ناقش الاجتماع خطة تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 20% حتى عام 2030، إلى جانب مقترح تنظيم نسخة من معرض Heimtextil العالمي في مصر بالتعاون مع Messe Frankfurt، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة المفروشات المنزلية.

واستعرض المجلس جهوده في تدريب وتأهيل المصدرين، والتعاون مع عدد من المشروعات الدولية، مؤكدًا استمرار العمل على تنويع الأسواق الخارجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتأهيل العمالة الفنية، بما يدعم تنافسية صناعة المفروشات المنزلية وزيادة الصادرات المصرية.

صندوق تنمية الصادرات وزير الاستثمار المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الأسواق الخارجية المصدرين

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