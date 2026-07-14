التعليم: تدريس الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس الفنية والتكنولوجية

أكد أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم، أن أكبر تحدي تواجهه وزارة التعليم هو التسارع غير المسبوق في شكل سوق العمل داخليا وخارجيا.

وقال أيمن البصال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" التعليم الفني أحد أهم نظم التعليم التي تواجه تحدي التغيرات غير المسبقوة في سوق العمل ".



وتابع أيمن البصال :" نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير في مسارات التعليم الفني"، مضيفا:" كل مدارسنا بها شركاء صناعيين في مسارات التعليم الفني".

وأكمل :" اعتبارا من العام الدراسي المقبل سيتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس الفنية والتكنولوجية ".



ولفت البصال :" سيتم توزيع جهاز التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي بالتعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي الجديد ".

وأكمل نائب وزير التربية والتعليم :" مع بداية العام الدراسي المقبل سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي للحصول على شهادات فنية إيطالية "، مضيفا:" يتم العمل على تطوير مناهج ومواد التعليم الفني كي تتواكب مع سوق العمل ".

