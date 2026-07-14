مدير تعليم مطروح تبحث التحديات التى تواجه العملية التعليمية

التقت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الحاج أحمد هاشم، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والحاج صالح رشيد، رئيس مجلس أمناء إدارة العلمين التعليمية، وذلك بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم.

جاء اللقاء في إطار خطة تعليم مطروح لتعزيز التواصل الإيجابي والمباشر مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور بما يساهم في مواجهة أي تحديات قد تواجه العملية التعليمية من خلال التعاون البناء والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكدت وكيل الوزارة أن اللقاء يهدف لتبادل التعاون والرؤى بما يحقق الصالح العام ويخدم المنظومة التعليمية بمحافظة مطروح.