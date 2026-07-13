ننشر أسماء المصابين الـ17 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

حصل صدى البلد على قائمة بأسماء المصابين في حادث التصادم الذى وقع بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية بدر، واسفر عنه إصابة 17 شخصا.

المصابون في مستشفى الحمام

استقبلت مستشفى الحمام 17مصابا وهم:

شروق .خ: اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالرأس، وجرح قطعي بالذراع الأيسر.

سلمى .م : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

خميس .م: اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ناصر .م كدمات متفرقة بالجسم.

رفيق .ج : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

جيهان .س : كدمات بالوجه وسحجات، واشتباه كسر بالذراعين.

منال .ح : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد .ع : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح، واشتباه ما بعد الارتجاج.

أشرف .ا : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

أشرف .م: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

زينب .خ : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد .م: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد .ع: جرح قطعي بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم.

ملك .ع: اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم.

سامية .ب: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

زينب .ن: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مريم .ع: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، .

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الفحوصات الطبية الأولية أن الإصابات تنوعت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.