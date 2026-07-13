«عمل مطروح»: توفير 3000 فرصة عمل بالمحطة النووية بالضبعة

كشفت مديرية العمل بمحافظة مطروح عن توفير 3000 فرصة عمل جديدة للشباب للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة فرص التشغيل ودعم العمالة بالمشروعات القومية الكبرى.



المهن المطلوبة

وأوضحت المديرية أن فرص العمل تشمل عدداً من المهن الفنية، أبرزها حداد مسلح، ونجار مسلح، وعمال شدات معدنية، ومساعد حداد، ومساعد نجار، إلى جانب عمال أعمال مباشرة، بإجمالي 3000 فرصة عمل.

الرواتب تبدأ من 15الف

وأكدت أن الرواتب تبدأ من 15 ألف جنيه شهريًا، مع تحديد قيمة الأجر النهائي وفقًا لنتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى حوافز إنتاج، وتوفير ثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات داخلية مجانية، وسكن للمغتربين في سيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين.

ودعت مديرية العمل الراغبين في التقدم إلى تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تتضمن شهادة قياس مستوى المهارة أو إفادة بها، وبرنتًا تأمينيًا، وصورًا شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، وموقف التجنيد.

وأشارت إلى أن اختبارات المتقدمين تُجرى داخل مركز التدريب التابع لشركة حسن علام بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، مؤكدة أن التسجيل متاح إلكترونيًا عبر الاستمارة المخصصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعيين.