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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطباء جامعة الأزهر بدمياط ينقذون حياة مريض من طعنة نافذة في القلب

مستشفى الأزهر بدمياط
مستشفى الأزهر بدمياط
زينب الزغبي
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نجح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، في إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنة نافذة في القلب والصدر.

وكان المريض قد دخل المستشفى في حالة حرجة جراء تعرضه لجرح نافذ في البطين الأيمن للقلب، تسبب في نزيف حاد بالغشاء التاموري المغلف للقلب، مع وجود استرواح هوائي على الرئة اليسرى.

وأجرى الفريق الطبي عملية استكشاف جراحي عاجلة فور استقبال الحالة، تمكنوا خلالها من رتق وإصلاح الجرح النافذ بالبطين الأيمن، والسيطرة على النزيف، وتثبيت المؤشرات الحيوية للمريض، ثم نقله إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته الصحية التي استقرت تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور محمد عبد العظيم حيطاوي، مدرس واستشاري جراحات القلب والصدر، بمساعدة الطبيبين المقيمين بالقسم أحمد محسن وأحمد فارس. وتولى عملية التخدير والرعاية المركزة طاقم طبي برئاسة الدكتور يسري عبد السلام رئيس قسم التخدير، والأستاذ الدكتور عادل دياب وكيل الكلية وأستاذ التخدير والرعاية المركزة.

وأُجريت العملية الجراحية الطارئة تحت إشراف الدكتور راشد محمد راشد عميد الكلية، والأستاذ الدكتور علاء مجاهد المدير العام للمستشفيات، ضمن مساعي التطوير المستمر ورفع كفاءة التدخلات الجراحية العاجلة بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

وشهدت الجراحة لفتة تقدير ومشاركة وجدانية من الفريق الطبي للأستاذ الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب الأزهر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، تثميناً لدعمه المستمر ومكانته العلمية.

دمياط محافظة دمياط مستشفى الازهر جراحات القلب

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