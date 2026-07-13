تداول 6 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14735 طن تشمل : 6151 طن كلينكر و 1852 طن أسمنت معبأ 1000 طن يوريا و 5732 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32508 طن تشمل : 14150 طن خردة و 6345 طن فول صويا و 5170 طن حديد و 6843 طن ابلاكاش بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 314 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122915 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103657 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5534 حركة .