محافظ دمياط يطالب لجنة منظومة النظافة بالاهتمام بالقري والمدن

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم اجتماع لجنة منظومة النظافة بالمحافظة.

وذ بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات والقطاعات المختلفة.

استهل " المحافظ " الاجتماع بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين باصطفاف معدات المحافظة فى إطار استعراض إمكانيات أجهزة الدولة فى مُجابهة الأزمات والكوارث ضمن فاعليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة .

وخلال الاجتماع،، شدد " محافظ دمياط " على الاهتمام بمنظومة النظافة، و الإرتقاء بها بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بضرورة توفير العمالة و المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ، مع تكثيف هذه الجهود برأس البر و زيادة أعداد العمالة و أفراد المتابعة خلال الموسم الصيفى والتصدى لمخازن الخردة ، كما شدد على إلزام المحال والكافيتريات بوضع صناديق قمامة امامها ، والعمل على تحسين المظهر الحضاري للمدن والحفاظ على البيئة

كما تم استعراض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى إطار المنظومة، ورفع التراكمات و توريدها إلى مجمع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة وتطهير مجرى نهر النيل و الترع والمصارف من خلال مبادرة استخدام الشباك لجمع المخلفات والتعامل مع الشكاوى بخصوص المنظومة وتحصين الكلاب ضد مرض السعار.