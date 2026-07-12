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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يطالب لجنة منظومة النظافة بالاهتمام بالقري والمدن

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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ترأس  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم اجتماع لجنة منظومة النظافة بالمحافظة.

وذ بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات والقطاعات المختلفة.

استهل " المحافظ " الاجتماع بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين باصطفاف معدات المحافظة فى إطار استعراض إمكانيات أجهزة الدولة فى مُجابهة الأزمات والكوارث ضمن فاعليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة .

وخلال الاجتماع،، شدد " محافظ دمياط " على الاهتمام بمنظومة النظافة، و الإرتقاء بها بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بضرورة توفير العمالة و المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ، مع تكثيف هذه الجهود برأس البر و زيادة أعداد العمالة و أفراد المتابعة خلال الموسم الصيفى  والتصدى لمخازن الخردة ، كما شدد على إلزام المحال والكافيتريات بوضع صناديق قمامة امامها ، والعمل على تحسين المظهر الحضاري للمدن والحفاظ على البيئة

كما تم استعراض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى إطار المنظومة، ورفع التراكمات و توريدها إلى مجمع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة وتطهير مجرى نهر النيل و الترع والمصارف من خلال مبادرة استخدام الشباك لجمع المخلفات والتعامل مع الشكاوى بخصوص المنظومة وتحصين الكلاب ضد مرض السعار.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى النظافه

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