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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتين تحت رعاية المركزي

البنك الزراعى
البنك الزراعى
أحمد عبد القوى
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انطلاقاً من مسئوليته المجتمعية والتزامه بتحقيق التنمية المستدامة، شارك البنك الزراعي المصري في مبادرتي "التمكين – خطوة" و"كتابي هديتي"، تحت رعاية البنك المركزي المصري، تأكيداً على الدور المجتمعي للبنك في تحقيق أثر مستدام في المجتمع، وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً.

حيث قام البنك بتنظيم فعاليات "بازار الصيف" بمقره الرئيسي بالدقي، ضمن مبادرة "التمكين – خطوة"، لتوفير المنتجات ومستلزمات الصيف بجودة عالية وأسعار تنافسية لصالح موظفي البنك، تزامنًا مع موسم الصيف والسفر، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتأكيد على دور البنك في دعم المشروعات الناشئة، وأصحاب الحرف اليدوية، والمشروعات متناهية الصغر، بهدف تمكينهم من عرض وتسويق منتجاتهم بما يعزز قدراتهم على العمل والإنتاج، لتحسين مستوى معيشتهم.

وشهد البازار إقبالاً كبيراً من العاملين وموظفي البنك على شراء احتياجاتهم نتيجة التنوّع الكبير في المعروضات، والتي شملت منتجات متنوعة من الملابس، والمنتجات الجلدية، والمشغولات اليدوية التراثية، والمفروشات والإكسسوارات، إلى جانب المنتجات الغذائية، بما يعكس جودة وتنوع المنتجات المحلية التي يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة، كما صاحب البازار تنظيم فعاليات وأنشطة لتشجيع الموظفين على المشاركة والتفاعل لخلق بيئة عمل إيجابية بين الموظفين وتعزيز قيم الولاء.

كما شارك البنك الزراعي المصري في مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء المصري، والتي استمرت لمدة شهر، إيمانا من البنك بأهمية التكافل الاجتماعي كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مترابطة، وتعزيز قيم التراحم والتعاون، وتهدف المبادرة لجمع مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة، بما في ذلك الكتب الدراسية، والعلمية، والثقافية، بالإضافة إلى كتب الأطفال والادوات المدرسية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات، وذلك من خلال صناديق التبرع التابعة لبنك الكساء، التي تم وضعها في المركز الرئيسي للبنك في الدقي، وفرع البنك في التحرير، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، حرص البنك على المساهمة في كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن مبادرة "كتابي هديتي" تعكس فلسفة المسؤولية المجتمعية للبنك والتي ترتكز على الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، من خلال دعم التعليم، وتوفير الكتب الدراسية والمستلزمات المدرسية لتوزيعها على أبناء الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات، وتعد المبادرة امتدادًا للتعاون الناجح بين البنك الزراعي المصري وبنك الكساء المصري، نظرا لقدرته على الوصول للمستحقين في كافة المحافظات بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين.

ولفتت إلى أن تنظيم بازار الصيف ضمن مبادرة التمكين خطوة، يحمل العديد من الدلالات، من بينها توفير المتطلبات الحياتية لموظفي البنك من منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية لتيسير حياتهم، فضلا عن تحقيق التمكين الاقتصادي لأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغير من خلال السماح بعرض منتجاتهم في معارض موسمية بالبنك. 

بنك زراعى مصر

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