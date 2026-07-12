ميسي: مواجهة إنجلترا ستكون مختلفة.. إنها المرة الأولى لي أمامهم

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب إنجلترا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون له طابع خاص، كونه المرة الأولى التي يواجه فيها منتخب "الأسود الثلاثة" خلال مسيرته الدولية.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة إنجلترا ستكون مميزة، إنها المرة الأولى التي سألعب فيها ضد إنجلترا، لقد لعبت ضد جميع منتخبات العالم تقريبًا باستثناء إنجلترا".

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: "إنهم فريق رائع، قوة كروية، ومن الرائع مواجهة خصوم بهذا المستوى".

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إنجلترا مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

ويسعى منتخب الأرجنتين لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يأمل منتخب إنجلترا في حجز مقعده بالمباراة النهائية والمنافسة على التتويج بالبطولة.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على النرويج بنتيجة 2-1، فيما حجز منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى المربع الذهبي عقب تخطي سويسرا، لتتجدد واحدة من أبرز المواجهات الكروية على الساحة العالمية.