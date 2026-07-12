أحمد حسن يكشف عن أزمة جديدة في الزمالك بسبب شركة الكرة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر، أن نسبة الـ60% المخصصة للمستثمرين في شركة الكرة بنادي الزمالك تسببت في حالة من الغضب بين بعض نجوم القلعة البيضاء السابقين، الذين أبدوا رفضهم لاعتماد هذا الأمر خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وأوضح المصدر أن اعتراض بعض رموز الزمالك يأتي بسبب النسبة الممنوحة للمستثمرين داخل شركة الكرة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي تحركاتها لترتيب المرحلة المقبلة، وعلى رأسها ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

على جانب آخر تسعى إدارة الزمالك بالتعاون مع اللجنة الفنية إلى سرعة حسم ملف المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل بدء الترتيبات الخاصة بالمعسكر الخارجي وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد، بهدف المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ويأمل مسئولو الزمالك في إنهاء الملفات العالقة سريعًا، سواء على المستوى الإداري أو الفني، من أجل توفير الاستقرار للفريق وتحقيق تطلعات جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.