حسام حسن يكشف أسرارًا لأول مرة مع منى الشاذلي.. كواليس مباراة الأرجنتين وعلاقته بمحمد صلاح وأزمته الصحية

يحل المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، ضيفًا على برنامج “معكم منى الشاذلي” في حلقة استثنائية تمتد لنحو ثلاث ساعات، يتحدث خلالها عن العديد من الكواليس والأسرار التي يكشفها لأول مرة.

وخلال اللقاء، يتطرق حسام حسن إلى ما دار بينه وبين لاعبي منتخب مصر في غرفة الملابس بين شوطي مباراة نيوزيلندا، كما يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين، وكواليس تلك المرحلة المهمة في مشواره مع المنتخب.

كما يتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن أزمته الصحية الأخيرة، ويكشف ملابسات رفعه العلم الفلسطيني، إلى جانب توضيح حقيقة علاقته بالنجم محمد صلاح، بعد الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول وجود خلافات بينهما.

ويستعيد حسام حسن أيضًا أبرز محطاته في بطولة كأس العالم، ومن بينها واقعة احتضانه حكم مباراة بلجيكا، فضلًا عن حديثه عن لقطته الشهيرة مع إمام عاشور، في لقاء يحمل العديد من الكواليس والذكريات الخاصة