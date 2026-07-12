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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تمضي بخطوات متسارعة نحو استكمال منظومة الجودة والاعتماد، من خلال تقديم الدعم الفني والإداري لكليات الجامعة، بما يسهم في زيادة أعداد الكليات المعتمدة واستكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي للجامعة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية وتحقيق التميز المؤسسي. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة مركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سعاد بيومي، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة زينب عبد الخالق، والدكتورة نها عثمان، والدكتور علاء البلتاجي نواب مدير المركز، وأسماء رفعت المدير الإداري للمركز. 

وأوضح رئيس الجامعة أن الجودة والاعتماد يمثلان أحد أهم محاور خطة الجامعة لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على ترسيخ ثقافة الجودة داخل جميع القطاعات والكليات، بما يتوافق مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويعزز مكانة الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية. 

وأشار القاصد إلى أن مركز ضمان الجودة يواصل جهوده في تأهيل الكليات للتقدم للاعتماد، حيث حصلت ثلاث كليات على الاعتماد، بينما يجري دعم 12 كلية أخرى لاستيفاء متطلبات الاعتماد خلال العام الجاري، بالتوازي مع استكمال ملفات الاعتماد المؤسسي للجامعة، بما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه الجامعة في هذا الملف. 

وتناول الاجتماع متابعة استعدادات عدد من الكليات للتقدم للاعتماد خلال دورتي يوليو وسبتمبر 2026، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في استيفاء معايير الجودة، ومراجعة جاهزية الكليات، ومناقشة الإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل التقدم للاعتماد. 

كما ناقشت اللجنة مستجدات ملف الاعتماد المؤسسي للجامعة، وآليات استكمال الأدلة والوثائق الخاصة بالمعايير المختلفة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مركز ضمان الجودة وقطاعات الجامعة المختلفة، لضمان تنفيذ الخطة الزمنية المحددة. 

واختتم الاجتماع بمناقشة مؤشرات قياس الأداء وآليات المراجعة الداخلية وخطط التحسين المستمر بالمراكز والإدارات والوحدات المختلفة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، ويرفع كفاءة منظومة العمل، ويعزز قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات الجودة والاعتماد والتميز المؤسسي.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة احمد القاصد جامعة المنوفية

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