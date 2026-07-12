هل منع الأبناء من زيارة بيت العائلة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه نصه: "هدى من البحيرة بتقول لو منعت أولادي من النزول تحت في بيت العيلة حفاظًا عليهم هل حرام عليّ؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له: هو المنع هيبقى غير منضبط، لأنه في النهاية هينزلوا هينزلوا، فالمسألة لازم تُدار بشكل صحيح علشان ما نعملش إشكالات في صلة الرحم أو في بر الوالدين، لو بنتكلم عن الناس اللي تحت اللي هم الأب والأم، والد الزوج ووالدته أو إخوته، فدول أصلًا في صلة رحم بين الزوج وبينهم، وبين أولاده وبينهم، سواء كانوا أعمام وعمات أو جدًّا وجدة.

منع الأبناء من زيارة العائلة

وأضاف أن فكرة منع الأبناء من النزول بشكل كامل قد تربي فيهم معنى قطيعة الرحم، وهو أمر غير صحيح، لأن الطفل قد يجد نفسه مستقبلًا بين أمرين: إما أن يكون قاطعًا للرحم أو واقعًا في عقوق، وهذا ما لا ينبغي الوصول إليه، مشددًا على ضرورة إدارة الأمور بشكل متوازن.

وأشار إلى أنه في حال وجود مشكلات عند نزول الأطفال، مثل التعرض لكلام غير مناسب أو غياب الرقابة، يمكن للأم أن تنظم الأمر بتحديد أوقات معينة للنزول، بحيث لا يكون الأمر مفتوحًا بلا ضوابط، مع تقليل مدة الزيارة، وهو ما يحقق صلة الرحم دون تعريض الأبناء لمشكلات.

وأكد أن هناك دورًا مهمًا للأب والأم في توجيه الأبناء وتعليمهم، دون شحنهم بمشكلات الكبار، موضحًا أن الخلافات بين الزوجة وأهل الزوج أو بين الزوج وأهل الزوجة يجب أن تبقى في إطارها، ولا يجوز استخدام الأبناء كوسيلة في هذه النزاعات.

ولفت إلى أن إدخال الأبناء في صراعات الكبار قد يؤدي إلى أزمات نفسية لديهم، ويضعهم في مواقف صعبة بين أطراف متنازعة، ما قد يدفعهم لاحقًا إلى مواقف معقدة بين صلة الرحم والعقوق، مؤكدًا أن الواجب هو وضع كل مشكلة في إطارها الصحيح دون توسيع دائرة النزاع.