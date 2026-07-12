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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح: الكرة المصرية تمتلك كوادر تدريبية مميزة والدليل نجاح حسام حسن مع المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محسن صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني وتكريمها عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، يعكس تقدير الدولة لما قدمه الفراعنة خلال البطولة.

وقال محسن صالح، في تصريحات إذاعية، إن تكريم فخامة الرئيس لمنتخب مصر يعد دليلًا واضحًا على رضا الدولة عن الأداء الذي قدمه المنتخب في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.

وأضاف أن حسام حسن نجح في قيادة المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يثبت أن الدوري المصري قادر على إنتاج مدربين مميزين يمتلكون الكفاءة لتحقيق النجاحات على أعلى المستويات.

وأشار المدير الفني السابق لمنتخب مصر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بتطوير المدربين، موضحًا أن الكرة المصرية تحتاج إلى وجود خبراء متخصصين في التخطيط والعمل على تنمية قدرات المدربين الواعدين من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المستمرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه الفريق، بعد التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

ومنح رئيس الجمهورية أعضاء المنتخب وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو أعلى درجات وسام الرياضة الذي تمنحه الدولة للمتميزين في المجال الرياضي، تكريمًا للإنجاز الذي تحقق على الساحة الدولية.

كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية شهدت أداءً مشرفًا للفراعنة، ليختتم المنتخب مشاركته التاريخية في البطولة بصورة نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

محسن صالح منتخب مصر عبد الفتاح السيسي كأس العالم 2026 حسام حسن

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