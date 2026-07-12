موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. تفاصيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، إذ تتنافس 4 من كبار المنتخبات العالمية على بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية.

موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة أوروبية خالصة تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني، مساء الثلاثاء، عند الساعة العاشرة، على ملعب إيه تي آند تي، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى مواصلة مشوارهما نحو اللقب.

إنجلترا والأرجنتين

وفي المواجهة الثانية، يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني، مساء الأربعاء، عند الساعة العاشرة، على ملعب مرسيدس بنز، في قمة مرتقبة تجمع بين بطل العالم وأحد أبرز المرشحين للتتويج.

وتترقب الجماهير مواجهتين حافلتين بالإثارة والندية؛ لحسم هوية المنتخبين المتأهلين إلى نهائي مونديال 2026.