سيارة مكشوفة.. استقبال أسطوري لـ محمود صابر في كفر الشيخ بعد العودة من المونديال.. صور

حظي محمود صابر، نجم منتخب مصر، باستقبال جماهيري حافل في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ، عقب عودته من المشاركة التاريخية مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو أظهرت احتشاد عدد كبير من أهالي وجيران وأقارب اللاعب، الذين حرصوا على استقباله بطريقة مميزة، حيث اصطحبوه في سيارة مكشوفة وسط أجواء من الفرحة والهتافات، احتفالًا بما حققه مع المنتخب الوطني في المونديال.

ولاقت مشاهد الاستقبال تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، إذ أشاد المتابعون بحفاوة استقبال اللاعب، معتبرين أن ما حققه منتخب مصر في البطولة يستحق هذا الاحتفاء الشعبي.

تكريم تاريخي للفراعنة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا حظي بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.