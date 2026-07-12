خالد الغندور يتوقع رفض طلب زيادة عدد الأندية المصرية في بطولات أفريقيا

توقع الإعلامي خالد الغندور رفض المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الحالي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "توقعاتي المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي هيرفض التغيير هذا العام والله أعلم."

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن المهندس هاني أبو ريدة تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح الاتحاد، في بيانه، أن الطلب جاء في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، ويتضمن زيادة عدد الأندية المشاركة، بما يسمح – وفقًا لمعايير التصنيف المعمول بها – بارتفاع حصة بعض الاتحادات إلى 3 أندية في دوري أبطال أفريقيا و3 أندية في كأس الكونفدرالية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

ويأتي تعليق خالد الغندور بعد ساعات من إعلان الاتحاد المصري عن الطلب الرسمي، حيث رجح الإعلامي أن يرفض المكتب التنفيذي لـ"كاف" إجراء أي تعديلات على نظام المشاركة خلال العام الحالي، مؤكدًا أن ذلك مجرد توقع شخصي بقوله: "والله أعلم."