محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، رئيس مركز أوسيم، بتمشيط طريق برطس – أوسيم؛ لرصد أي تجمعات للمخلفات والرتش، ورفعها فورًا، مع تجريد الطريق من الأتربة؛ بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، ورفع كفاءة الطريق.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا التوجه، جاء؛ استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من أهالي أوسيم ومنشأة القناطر الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على المتابعة الدورية للطريق وضبط سيارات النقل التي تقوم بإلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

وفي السياق ذاته شن حي العجوزة حملة لرفع المخلفات من الجزيرة الوسطى والأرصفة بشارع وادي النيل، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير والغسيل لاستعادة المظهر الحضاري للشارع.

كما نفذ الحي عددًا من الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين أسفرت عن ضبط وإزالة العديد من الإشغالات المتنوعة، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على المخالفين.

ونفذت إدارة البيئة بحي إمبابة- بالتعاون مع فرق النظافة التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة- حملة لرفع مستوى النظافة بمدينة التحرير، حيث تم رفع تجمعات القمامة والقضاء على نقاط التجميع العشوائية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر العام.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء؛ نفذت الأجهزة المختصة أعمال فك شدة خشبية بالعقار 190 ط بمنطقة حدائق الأهرام؛ بعد ثبوت مخالفة المالك وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.