محافظة الجيزة: ضبط 1423 مخالفة سرفيس وفض 4 مواقف عشوائية

واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها الرقابية لمتابعة انتظام منظومة السرفيس والمواقف تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لضبط المخالفات والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بتعريفة الركوب أو خطوط السير بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة السرفيس والمواقف والتعامل الحاسم مع جميع المخالفات لاسيما مخالفة تعريفة الركوب المعتمدة وتقطيع خطوط السير والانتظار العشوائي لسيارات السرفيس، بما يضمن تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار استعرض محافظ الجيزة جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي الذي نفذ ٥٢ حملة رقابية لمتابعة انتظام العمل بخطوط السير والمواقف على مدار أسبوع.

وشملت الحملات شوارع وميادين: الجيزة، والبحر الأعظم، والمنيب، وطريق مصر/أسيوط الزراعي، وبوابات هضبة الأهرام، ومنفذ كارتة الفيوم، وآخر فيصل، ودوران مشعل، والمريوطية، والرماية، والسودان، والجامعة، وترسا، والعشرين، والطوابق، والشوربجي.

وأسفرت الحملات عن فض ٤ مواقف عشوائية لسيارات السرفيس بشارع المجزر الآلي، وأعلى نفق اللبيني بمنطقة فيصل، والمريوطية بحي الهرم، وميدان الترولي بحي إمبابة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ١٤٢٣ مخالفة، شملت تقطيع وتغيير خطوط السير، وعدم الالتزام بتعريفة الركوب المعلنة، والانتظار خارج المواقف الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فورًا.