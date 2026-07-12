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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيرادات قناة السويس تبلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026

قناة السويس
قناة السويس
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.


وأضاف البنك المركزي المصري، أن هناك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 13 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.


وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات السياحة 14.4 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقارنة مع 12.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.


وأوضح البنك المركزي المصري، أن إيرادات قناة السويس بلغت 3.2 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
 

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