الخارجية الهندية: إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، إنقاذ 10 مواطنين هنود من أصل 11 كانوا على متن سفينة تجارية تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وأدانت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "جي إف إس جالاكسي".. مؤكدة أن السفارة الهندية في سلطنة عُمان تتابع الوضع عن كثب، وتنسق بشكل مستمر مع السلطات العُمانية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية، معربة عن شكرها لمسؤولي السلطنة على دعمهم.

ووصفت "الخارجية الهندية" استمرار حوادث الهجمات على السفن التجارية في المنطقة بأنه "أمر يثير قلقًا بالغًا"، داعية إلى خفض فوري للتوترات وإنهاء المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد السلام والاستقرار إلى المنطقة.

وأكدت الوزارة ضرورة وقف استهداف السفن التجارية والبنية التحتية المدنية، مشددة على أهمية استعادة حرية الملاحة والتجارة بشكل كامل ودون عوائق عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة، وفقًا للقانون الدولي.

ويأتي ذلك بعد تعرض سفينة حاويات لهجوم في مضيق هرمز أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وإجبار طاقمها على مغادرتها، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

وأشارت تقارير إلى أن مضيق هرمز أصبح نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير الماضي، بعدما شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات على السفن وردود عسكرية أمريكية أثرت على اتفاق التهدئة المؤقت.

ويقع المضيق ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، لكنه يُعد منذ فترة طويلة ممرًا مائيًا دوليًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، فيما أكدت مسقط وطهران مواصلة النقاش بشأن مستقبل المضيق على المستويين السياسي والفني.