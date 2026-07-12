المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار.. والاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس تسجل نموًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع عدد من المؤشرات الرئيسية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات السياحة، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 34.9 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 13 مليار دولار

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

إيرادات السياحة ترتفع إلى 14.4 مليار دولار

وفي السياق ذاته، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا إلى 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة التدفقات السياحية إلى مصر.

إيرادات قناة السويس تصعد إلى 3.2 مليار دولار

وكشف البنك المركزي أيضًا عن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مدعومة بزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب نمو إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.