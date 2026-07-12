قاد مسيرة التنمية في قطر.. قادة العالم ينعون الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعى عدد من قادة العالم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم /الأحد/ عن عمر ناهز 74 عاما.

ونعى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الشيخ حمد بن خليفة - في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - قائلًا إنه "لعب خلال فترة حكمه دوراً محورياً في التنمية الحديثة لقطر وفي تعزيز أواصر الصداقة مع باكستان.. وستبقى قيادته الحكيمة ومساهماته في تحقيق السلام الإقليمي خالدة في الذاكرة".

وتقدم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بخالص التعازي إلى الأسرة الحاكمة في قطر والشعب القطري، وقال عبر منصة (إكس)، "خلال فترة حكمه التي استمرت 18 عامًا، حوّل الشيخ حمد قطر إلى دولة ذات أهمية عالمية.. وتحت قيادته، حققت قطر تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا وبرزت كصوت مؤثر في الشؤون الإقليمية والدولية".

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشيخ حمد بن خليفة - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - قائلًا إنه كان "زعيمًا ذا رؤية قاد قطر لبلوغ مراتب عظيمة من التنمية والازدهار"، وأضاف أنه كان صديقًا حقيقيًا لبلاده وقد شرُف بلقائه في آخر زيارة له إلى قطر في فبراير 2024.

كما نعى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتا الشيخ حمد بن خليفة - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - وقال إنه تشرَّف بصداقته لسنوات عديدة، مضيفًا أن فترة قيادته لقطر مثلت مرحلة حاسمة في مسيرة التنمية في قطر وأسهمت في مكانتها المتنامية على الصعيد الدولي.