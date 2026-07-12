الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداءات الإيرانية على سيادة وأمن واستقرار عدد من الدول العربية

جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إدانتها ورفضها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمّان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - وقوف دولة فلسطين وتضامنها الكامل مع الأشقاء في الدول العربية المستهدفة، في مواجهة الأعمال العدوانية، التي تهدف المساس بأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وشددت على دعم دولة فلسطين الكامل للسياسات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية شعوبها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وعدم المساس بسيادتها، مجددة الدعوة لتغليب لغة الحوار كأساس لحل مشاكل المنطقة، وفق القانون الدولي.‎