نتنياهو يدرس السفر جواً لحضور جنازة السيناتور غراهام في ولاية كارولاينا الجنوبية

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفر جواً لحضور جنازة السيناتور ليندسي غراهام في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإذا ما سافر لحضور الجنازة، فمن المرجح أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة، وذلك وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت .

و نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، مؤكدًا أن إسرائيل "فقدت أحد أعظم أصدقائها"، فيما وصفه بأنه كان من أبرز الداعمين للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، في بيان، إن غراهام "كان يدرك أن أمن إسرائيل وأمن الولايات المتحدة لا ينفصلان"، مضيفًا: "أنا وسارة نشارك الشعب الأمريكي حزنه على فقدان صديقنا العزيز".

وأشار إلى آخر لقاء جمعهما، قائلاً: "قلت له حينها إن ليندسي صديق عظيم لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه".

واختتم نتنياهو رسالته بالقول: "إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، وأمريكا فقدت وطنيًا عظيمًا، أما أنا فقدت صديقًا عزيزًا".



