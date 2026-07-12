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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو ينعى ليندسي غراهام: إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها

نتنياهو و ليندسي غراهام
نتنياهو و ليندسي غراهام
فرناس حفظي
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نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، مؤكدًا أن إسرائيل "فقدت أحد أعظم أصدقائها"، فيما وصفه بأنه كان من أبرز الداعمين للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، في بيان، إن غراهام "كان يدرك أن أمن إسرائيل وأمن الولايات المتحدة لا ينفصلان"، مضيفًا: "أنا وسارة نشارك الشعب الأمريكي حزنه على فقدان صديقنا العزيز".

وأشار إلى آخر لقاء جمعهما، قائلاً: "قلت له حينها إن ليندسي صديق عظيم لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه".

واختتم نتنياهو رسالته بالقول: "إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، وأمريكا فقدت وطنيًا عظيمًا، أما أنا فقدت صديقًا عزيزًا".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إسرائيل

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