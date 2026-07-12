وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن عمر ناهز 71 عاما

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بمرض مفاجئ، وفق بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأوضح البيان أن غراهام توفي مساء السبت، فيما طلبت أسرته احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز قيادات الحزب الجمهوري، واشتهر بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، كما عُرف بتحالفه الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وقبل وفاته بيومين فقط، ظهر غراهام في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين أوكرانيين تناولت العقوبات المفروضة على روسيا وملفات الدعم العسكري.