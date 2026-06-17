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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير قرار لوقف الحرب ضد إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
قسم الخارجي

حاول مجلس الشيوخ الأمريكي مجدداً، أمس الثلاثاء، تمرير قرار بشأن صلاحيات الحرب لوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في محاولة باتت شبه أسبوعية لكبح جماح الرئيس دونالد ترامب، في ظل طرح الإدارة خطة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين شكوكاً حيال الاتفاق النووي الإيراني الذي تطرحه إدارة ترامب، وشعروا بالإحباط إزاء رفض البيت الأبيض الإفصاح عن تفاصيله. 

وينتظر أعضاء الشيوخ الأمريكي إحاطة من إدارة ترامب، لكن لم يُحدد موعد لأي شيء قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة لتوقيع الاتفاق بين الطرفين، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وجاءت نتيجة التصويت 47 صوتاً مقابل 48، حيث انضم أربعة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في دعم قرار صلاحيات الحرب، وهو ما لم يحقق الأغلبية المطلوبة لتمريره.

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