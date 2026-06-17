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بعد رفع الحصار الأمريكي.. إيران تصدر أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد رفع الحصار الأمريكي.. إيران تصدر أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين

ناقلات نفط
ناقلات نفط
القسم الخارجي

أفادت شركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في معلومات الملاحة البحرية، أن إيران نجحت في تصدير أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين، وذلك بعد أن توصلت واشنطن وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحصار البحري الأمريكي.

واستنادًا إلى بيانات تتبع تم التحقق منها عبر صور الأقمار الصناعية للسفن، ذكرت الشركة أن ناقلتين عملاقتين على الأقل تابعتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط قد عبرتا خط الحصار البحري الأمريكي، حاملتين 3.8 مليون برميل من النفط الخام، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".

يأتي هذا بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن مضيق هرمز قد أعيد فتحه بموجب بنود الاتفاق، لكنه عدّل الجدول الزمني لاحقًا، قائلاً إن المضيق سيُعاد فتحه بعد حفل التوقيع الرسمي في جنيف يوم الجمعة.

إيران شحنات النفط الحصار البحري الأمريكي ناقلات نفط مضيق هرمز

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