خلافات تهز إسرائيل.. مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان بسبب رسالة سرية بشأن إيران

كشفت القناة الـ12 العبرية، عن توبيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" بسبب عملية هجومية لسلاح الجوي الإسرائيلي ضد إيران.

اشتعال الخلافات في إسرائيل

وأوضحت القناة العبرية، أن نتنياهو وبّخ رئيس الأركان الإسرائيلي في الجلسة المغلقة بسبب الرسالة التي نشرها قائد سلاح الجو عومر تيشلرن، التي تفصّل كيف تم منع طيّاري سلاح الجو في طريقهم إلى عملية هجومية كبيرة في إيران.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، قال نتنياهو إن "رسالته كانت خطأً، خطأً قوميًا، إذ أضرّ بوحدة إسرائيل وهذا محرج أمام ترامب"، مضيفا أراد تيشلرن "رفع المعنويات" للطيّارين لكن ذلك ذكّر الجميع بالتراجع السياسي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تفاقم الخلافات بين نتنياهو وترامب، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما دخلت مرحلة حرجة قد تنتهي بمواجهة سياسية مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من نتنياهو بعد تباين واضح في الرؤى بشأن إدارة الحرب والتعامل مع الملفات الإقليمية، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي كان يتوقع نتائج مختلفة تمامًا عن تلك التي آلت إليها التطورات الميدانية.