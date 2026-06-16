قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل
اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تنقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي إلى جهات عبرية وتثير اعتراضاً فلسطينياً

الحرم الابراهيمي
الحرم الابراهيمي
القسم الخارجي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات التخطيط والبناء في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل من الجانب الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية، في خطوة اعتبرها مسؤولون فلسطينيون تغييراً في الوضع القانوني والإداري القائم منذ اتفاق الخليل الموقع عام 1997.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن القرار الذي تمت المصادقة عليه نهائياً يضع صلاحيات التخطيط والتنظيم الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي والمستوطنات المجاورة تحت إشراف الجهات الإسرائيلية المختصة، واصفاً الإجراء بأنه "خطوة تاريخية" تعزز ما سماه السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبموجب الترتيبات التي أُقرت في اتفاق الخليل قبل نحو ثلاثة عقود، كانت السلطة الفلسطينية تتمتع بصلاحيات تخطيطية وإدارية في أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي، الذي يعد موقعاً دينياً مقدساً للمسلمين واليهود على حد سواء.

في المقابل، رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ويمس بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل. وأكدت أن الخطوة تتعارض مع قواعد القانون الدولي والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات الثنائية المبرمة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي القرار في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة لتوسيع صلاحياتها الإدارية والتنظيمية في مناطق من الضفة الغربية. ويرى مراقبون أن هذه السياسات تعكس توجهاً متزايداً داخل بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية نحو تعزيز السيطرة على الأراضي المحتلة وتوسيع النشاط الاستيطاني.

وتعد مدينة الخليل من أكثر مناطق الضفة الغربية حساسية وتعقيداً من الناحية الأمنية والسياسية، نظراً لوجود مستوطنين إسرائيليين داخل المدينة إلى جانب الكثافة السكانية الفلسطينية. 

وشهدت المنطقة على مدار العقود الماضية مواجهات وأحداثاً دامية كان أبرزها مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي أسفرت عن مقتل 29 مصلياً فلسطينياً.

وتواصل الأمم المتحدة ومعظم دول العالم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا التوصيف وتؤكد أحقيتها التاريخية والأمنية في المنطقة. 

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية وتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات الإجراءات الأحادية على فرص التسوية السياسية المستقبلية.
 

الحكومة الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي الخليل فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.. ضياء رشوان: مصر رفضت دون تردد الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج| أخبار التوك شو

ضياء رشوان

ضياء رشوان: تاريخ العلاقة بين الدولة والإخوان مر بمحطات صدام رئيسية منذ الأربعينيات

ضياء رشوان

ضياء رشوان: توجه جاد من الحكومة من أجل إقرار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد