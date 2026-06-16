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إسرائيل تشن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتحليقًا مكثفا للطيران المسيّر بجنوب لبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتحليقًا مكثفا للطيران المسيّر بجنوب لبنان

جنوب لبنان مساء اليوم
جنوب لبنان مساء اليوم
أ ش أ

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان مساء اليوم تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المسيّر، دون تسجيل إصابات خطيرة.

فنفذت مسيّرات إسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت ساحة بلدة ميفدون أثناء تجمع عدد من الأهالي لتفقد الأضرار والدمار، من دون الإفادة عن وقوع إصابات. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه محيط "دار المعلمين" في بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع تعرض البلدة لقصف مدفعي اسرائيلى متقطع.

وفي سياق الاعتداءات نفسها، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط عدد من المواطنين في بلدة حداثا، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجراح طفيفة، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بلدة بيت ياحون دون تسجيل إصابات. كما واصل الطيران المسيّر الحربي للاحتلال الإسرائيلي تحليقه المكثف وعلى علو منخفض في أجواء بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية.

جنوب لبنان تصعيداً إسرائيلياً سلسلة غارات جوية

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