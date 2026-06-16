إيران: رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئنا

أكدت إيران أن الولايات المتحدة أنهت الحصار البحري التي فرضتها على موانئها خلال الشهرين الماضيين، في خطوة تسبق التوقيع المرتقب على اتفاق بين الجانبين يهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، إن مسألة رفع الحصار البحري كانت من المطالب الأساسية التي تمسكت بها طهران منذ بداية المفاوضات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الخطوة بدأ بالفعل قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق المنتظر إبرامه الجمعة في سويسرا.

وتزامن الإعلان الإيراني مع تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية تحدثت عن عبور عدد من السفن الإيرانية منطقة الحظر البحري التي كانت الولايات المتحدة تفرضها في خليج عمان، وذلك عقب التوصل إلى تفاهم أولي بين الطرفين.

وبحسب مصادر نقلت عنها وسائل الإعلام الإيرانية، فقد تمكنت ثلاث ناقلات نفط وسفينتا شحن من اجتياز المنطقة مساء الاثنين من دون تسجيل أي حوادث أو اعتراضات.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المباحثات المكثفة بين واشنطن وطهران، والتي أفضت إلى اتفاق إطاري يمهد لإنهاء الحرب، على أن يتم توقيعه رسمياً في سويسرا نهاية الأسبوع الجاري.

وشكل ملف إعادة فتح مضيق هرمز أحد أبرز القضايا الخلافية خلال المفاوضات، حيث وافقت إيران على استئناف حركة الملاحة عبر الممر الاستراتيجي بعد إتمام الاتفاق، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار توجيهات برفع الحظر البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

وفي تطور ذي صلة، أفادت خدمة تتبع السفن "تانكر تراكرز" عبر منصة "إكس" بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بنحو مليوني برميل من الخام الإيراني تجاوزت منطقة الحظر البحري الأميركي، في وقت أظهرت البيانات تحرك سفن أخرى باتجاه المنطقة أو مغادرتها للموانئ الإيرانية.