حزب الله: إيران تعهدت بعدم توقيع الاتفاق إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان

قال مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله اليوم الثلاثاء، إن إيران وعدت بأنها لن توقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان وذلك في ضوء تصريحات إسرائيل بمواصلة عملياتها في لبنان.

في وقت سابق من اليوم، تناول ترامب أنشطة إسرائيل ضد حزب الله في قمة مجموعة السبع بفرنسا، قائلاً: "إسرائيل تحارب حزب الله منذ مدة طويلة، ويقتل الكثير من الناس. اقترحت على إسرائيل أن تترك سوريا تتولى أمر حزب الله. أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل".

وأضاف: "لولا وجودي، لما كانت هناك إسرائيل. على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية".

وقال أيضاً بخصوص الاتفاق مع إيران: "اتفاقنا مع إيران مكتمل، ونتوقع له النجاح. وهو الآن ينتقل إلى المرحلة الثانية، التي أعتقد أنها ستكون أسهل".

وأضاف: "لدينا الحق في التدخل هناك مستقبلاً والقيام بما نريد. إذا طورت إيران أسلحة نووية أو أي شيء آخر، فستفتح لها أبواب الجحيم". وصرح الرئيس لاحقاً: "لست مهتماً بتغيير النظام في إيران. نحن لا نتفاوض مع المتطرفين هناك".

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، وأن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان من الآن فصاعدًا سيعتبر انتهاكًا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي أن الحرب لن تنتهي إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان. وسيقام حفل توقيع الاتفاقية يوم الجمعة في سويسرا، ومن المتوقع أن يحضره رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.