القبة الحرارية .. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة غدًا

كشف الدكتور محمود القياتي نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها غدًا، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى ما بعد منتصف الأسبوع المقبل.



وقال القياتي ، في مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، لتتراوح الحرارة المحسوسة بين 42 و43 درجة مئوية في بعض المناطق، رغم أن درجات الحرارة المسجلة ستكون أقل من ذلك.

وأوضح أن العامل الأكثر تأثيرًا خلال الموجة الحالية ليس درجات الحرارة فقط، وإنما ارتفاع الرطوبة واستمرار الموجة لعدة أيام، وهو ما يضاعف الشعور بالإجهاد الحراري. وأشار إلى أن الموجة الحارية ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بما يُتداول بشأن "القبة الحرارية"، أشار القياتي إلى أن المصطلح إعلامي أكثر منه علمي، ويُقصد به وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، بما يشبه الغطاء، وهو ما يؤدي أيضًا إلى احتجاز الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة.

وأضاف أن هذا النمط الجوي أصبح أكثر تكرارًا خلال السنوات الأخيرة، وكان وراء موجات الحر القياسية التي شهدتها دول جنوب وغرب أوروبا، مؤكدًا أن تأثيره يتمثل في استمرار الأجواء شديدة الحرارة لفترات أطول من المعتاد.

