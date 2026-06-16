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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة مراجعة مذكرة التفاهم مع إيران، لكن طلبها قوبل بالرفض . وبحسب القناة “12 العبرية”، فإن إسرائيل لا تزال تفتقر إلى التفاصيل الكاملة للاتفاق المتوقع توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

ما الذي يتضمنه الاتفاق مع إيران؟

في وقت سابق، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات، وصرح بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً حول الاتفاق النووي الإيراني، قال فيه إنه سيقرأ الوثيقة كلمة كلمة. إلا أنه لم يحدد موعداً محدداً للكشف الكامل عن الاتفاق للجمهور.

حتى الآن، لم ينشر نص رسمي للاتفاق، لكن وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، يتألف من 14 بندًا. من بين بنوده، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، والرفع الفوري للحصار المفروض على مضيق هرمز وفتحه بالكامل، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتحويل 24 مليار دولار من الأموال المجمدة إلى جانب خطة إعادة إعمار أمريكية لإيران بقيمة 300 مليار شيكل.

سيتم توقيع الاتفاقية يوم الجمعة.
أعلن حزب الله اليوم أن إيران أكدت له أن الاتفاق لن يوقع ما لم يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من لبنان. في المقابل، صرح وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وذلك تماشياً مع سياسته وسياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم حيز التنفيذ يوم الجمعة، فور التوقيع الرسمي عليها في سويسرا. 

ويعرف الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه إطار مبدئي لمفاوضات أوسع نطاقاً، ستشمل أيضاً قضية البرنامج النووي الإيراني، بهدف التوصل إلى تفاهمات نهائية في غضون 60 يوماً من التوقيع.

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