ترامب: أسلوب الإيرانيين في التفاوض يثير غضبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطريقة التي يتبعها المسؤولون الإيرانيون في المفاوضات “تثير غضبه”، في تصريحات تعكس استمرار التوتر في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتأتي تصريحات ترامب، في ظل خلافات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات، وسط تمسك الولايات المتحدة بمواقفها ومطالبها، مقابل سعي إيران إلى الحفاظ على مصالحها وتجنب تقديم تنازلات تعتبرها جوهرية.

ويعكس حديث الرئيس الأمريكي حالة من عدم الرضا تجاه أسلوب التفاوض الإيراني، في وقت تبقى فيه فرص التوصل إلى تفاهم بين الطرفين مرتبطة بمدى قدرة المفاوضين على تجاوز الخلافات القائمة.

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوتر الإقليمي، وسط مخاوف من أن يؤدي تعثر المسار الدبلوماسي إلى تصعيد جديد، خصوصًا في ظل التهديدات المتبادلة والملفات الأمنية والعسكرية العالقة بين واشنطن وطهران.

ولم يتضح من التصريح وحده ما إذا كان ترامب يشير إلى جولة تفاوض محددة أو إلى النهج الإيراني في المفاوضات بصورة عامة، ولذلك تبقى تفاصيل الخلافات التي أثارت غضبه بحاجة إلى مزيد من التوضيح من الجانب الأميركي.