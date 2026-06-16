ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة الملاحة البحرية عادت للعبور بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، مؤكدا أهمية تأمين خطوط الملاحة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف ترامب - في مؤتمر مشترك مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الولايات المتحدة لن تدفع أموالًا لإيران لإعادة الإعمار، مشددًا على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستنشر النص الكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران خلال جلسة رسمية، مشيرا إلى توقعه إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران في وقت سريع.

وأضاف أنه لا يتوقع اندلاع حرب أخرى مع إيران لمدة قد تمتد إلى 50 أو 100 عام، مؤكدًا أن استمرار تدفق النفط يعني عدم وجود مبرر للحرب.

وانتقد في الوقت نفسه القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تجاه إيران، معتبرا أنها كانت ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران قد تستمر لفترة أطول أو أقصر من 60 يوما، كاشفا عن اعتزامه عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وأشار ترامب إلى أنه سيرسل الاتفاق مع إيران إلى الكونجرس الأمريكي لمراجعته، في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة.