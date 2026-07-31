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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور جوهر نبيل ومحمد يحيى لطفي ومحمد مطيع.. تيدي راينر مع أبطال مصر للجودو في العلمين

أبطال الجودو
أبطال الجودو
إسلام مقلد

تواجد  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، اليوم الجمعة في فعاليات استضافة اسطورة الجودو الفرنسي والبطل الأولمبي تيدي راينر، والتي تقام بمنطقة الساحل الشمالي بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل"، بمشاركة ابطال المنتخب الوطني للناشئين والشباب، ابطال البطولة الافريقية الاخيرة بالمغرب.

وتقام فعاليات مبادرة "يلا ساحل"، والتي تتضمن استضافة اسطورة الجودو الفرنسي والبطل الاولمبي تيدي راينر، خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 1 اغسطس، برعاية شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية "العاصمة الجديدة"، وبالتعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحاد المصري للجودو، في اطار السعي لترسيخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة صيفية رائدة في مصر والمنطقة.

استضافة تيدي راينر 

وتأتي استضافة تيدي راينر بمنتجع هاسيندا باى، في اطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مكانة مصر كوجهة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، واتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتكاك بأبرز نجوم الرياضة العالمية، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير رياضة الجودو المصري واكتساب المزيد من الخبرات الفنية.

مشاركة أبطال المنتخب الوطني للجودو

وشهدت فعاليات مبادرة "يلا ساحل" مشاركة ابطال المنتخب الوطني للجودو للناشئين والشباب، عقب تألقهم في البطولة الافريقية التي استضافتها المملكة المغربية، والتي نجحوا خلالها في حصد 28 ميدالية متنوعة.

وخاض أبطال الجودو مباراة استعراضية مع اسطورة الجودو العالمي تيدي راينر، في أجواء حماسية عكست المستوى المتميز الذي وصل اليه اللاعبون المصريون، وأتاحت لهم فرصة مهمة للاحتكاك بأحد اعظم ابطال الجودو في العالم، بما يسهم في تطوير خبراتهم وتحفيزهم على مواصلة تحقيق الإنجازات.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة محمد يحيى لطفي الشركة المتحدة للرياضة الاتحاد المصري للجودو البطل الأولمبي تيدي راينر تيدي راينر الساحل الشمالي مدينة العلمين

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