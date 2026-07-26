وزير الرياضة يوجّه اتحاد الجودو بفتح تحقيق عاجل في واقعة مشاجرة لاعبي مصر والسنغال

وجه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجودو لفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن واقعة الاعتداء المتبادل التي حدثت بين لاعبي المنتخبين المصري والسنغالي بعد انتهاء المباراة التي جرت بينهما ببطولة أفريقيا للجودو، والتي يستضيفها المغرب.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة سرعة إجراء التحقيقات وموافاة الوزارة بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد، وفي حال ثبوت تورط لاعبي المنتخب المصري في الواقعة المشار إليها بعد العرض والتحقيق من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع، وفقا للائحة العقوبات، ومدونة السلوك باللجنة الأولمبية المصرية.

يأتى ذلك من أجل الحفاظ على صورة مصر ومكانتها في المحافل الدولية والقارية وتحقيق الانضباط السلوكي في أي مشاركة للاعبي المنتخبات المصرية في جميع منافساتهم.