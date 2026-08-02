طارق السيد: محمد عاطف مستمر مع طلائع الجيش الموسم المقبل

أكد طارق السيد أن محمد عاطف، لاعب نادي الزمالك، سيواصل مشواره مع طلائع الجيش خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد إعارة ممتد.

وأوضح طارق السيد أن استمرار محمد عاطف مع طلائع الجيش يأتي بسبب انتقاله إلى النادي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وهو ما يعني استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد وفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين الناديين.

وبذلك، لن يعود محمد عاطف إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل، حيث سيستكمل فترة إعارته مع طلائع الجيش قبل حسم موقفه عقب انتهائها



تأكد بشكل نهائي أن محمد عاطف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يكون ضمن قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، بعد ما استقر موقفه التعاقدي مع القلعة البيضاء، في ظل استمرار ارتباطه بعقد إعارة مع نادي طلائع الجيش.