بنتايك أول المحترفين وصولًا إلى معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصول المغربي محمود بنتايك إلى القاهرة، مؤكدًا أنه أول اللاعبين المحترفين الذين ينضمون إلى معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد.

بنتايك

ووصل بنتايك إلى القاهرة تمهيدًا للانتظام في معسكر الفريق، حيث من المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية والقياسات البدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.

ويعوّل الزمالك على بنتايك في تدعيم الجبهة اليسرى خلال الموسم الجديد، في ظل سعي الفريق للاستعداد بقوة للمنافسة على جميع البطولات.