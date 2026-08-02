ناقد رياضي: الزمالك لن يتأثر برحيل جون إدوارد.. وأي مدير رياضي قادر على النجاح

أكد بلال السيسي، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك لن يتأثر برحيل جون إدوارد عن منصبه، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك من المقومات ما يجعله قادرًا على مواصلة العمل وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.



وقال بلال السيسي خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جون إدوارد نجح بشكل كبير مع الزمالك خلال الموسم المنتهي، وقدم عملًا مميزًا خلال فترة تواجده، موضحًا أن رحيله لن يمثل أزمة للفريق في ظل وجود إدارة قادرة على اختيار البديل المناسب.

وأضاف بلال السيسي أن أي شخص سيتولى منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك سيكون قادرًا على النجاح، بشرط توفير الأجواء المناسبة ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ خطته.

وأوضح بلال السيسي أن الزمالك يمر بفترة صعبة للغاية تحتاج إلى تكاتف جميع عناصر النادي، والعمل بشكل مستمر من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية والمنافسة على البطولات.

واختتم بلال السيسي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار والعمل المنظم، خاصة في ظل طموحات جماهير الزمالك الكبيرة.